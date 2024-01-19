سعر تذكرة معرض الكتاب 2024.. الحجز بخطوات بسيطة

حددت وزارة الثقافة المصرية، سعر تذكرة معرض الكتاب 2024، في دورته الـ55، بما يلائم مختلف الفئات، كما أعلنت هيئة الكتاب طريقتين لحجز تذكرة دخول المعرض، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، وتحديدا في مركز مصر للمعارض الدولية.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وعن سعر تذكرة معرض الكتاب 2024، قال الموقع الرسمي للمعرض، إنه يجري حجز التذاكر بطريقتين، إما من خلال المنصة الرقمية، وإما من خلال شباك التذاكر المجاور لباب دخول المعرض بالتجمع الخامس، ويمكن دفع قمية التذكرة أيضا عن طريق «بي، ومصاري، وأمان».

وسعر تذكرة معرض الكتاب 2024، هو 5 جنيهات فقط، مع التنبيه أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، مثل عملية ركوب المترو تماما.

وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الـــرابــط، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث جوجل، ويتبعها الضغط على خيار احجز تذكرتك، ثم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة: «الاسم ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، والجنسية والنوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية

ويجري بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال نسخة من التذكرة، في رسالة نصية على «واتساب» للرقم المسجل، وأخرى على الإيميل الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.