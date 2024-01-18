«قصور الثقافة» تشارك بـ120 عنوانا جديدا.. و«الناشرين العرب»: نقدم 50% تخفيضات

تستعد قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر المختلفة للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 بإصداراتها المتميزة، لتتنافس خلال الدورة المقبلة على جذب القراء وتقديم شتى صور المعرفة، فضلاً عن تقديم خصومات تشجع زوار المعرض على اقتناء العناوين العربية والأجنبية.

«رشاد»: 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية.. و3 ملايين و700 ألف زائر للمعرض فى دورة 2023

وقال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن الاتحاد يعلن عن مبادرة من أعضائه العرب تحت شعار «الجميع يقرأ بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55»، وذلك بمنح خصومات تصل إلى 50% للقراء والهيئات والمؤسسات الثقافية، وسوف تعلن هذه المبادرة من خلال وسائل الإعلام والإعلان بأشكالها كافة.

وأضاف: «المعرض أصبح ثانى معرض للكتاب فى العالم، عندما تم تصنيفه عام 2006، بعد معرض فرانكفورت الأول، فهو عربياً الأكبر مساحة والأقدم تاريخاً والأطول زمناً والأكثر زواراً، فقد بلغ عدد زواره فى العام الماضى ما يقارب 3.700.000، وفى هذه الدورة لدينا 1200 ناشر من 70 دولة عربية وأجنبية من مختلف القارات، حيث زادت مشاركات الدول الأجنبية التى لم تكن تشارك من قبل فى معرض القاهرة خلال السنوات الأخيرة».

«البسيونى»: إصدارات متنوعة بأسعار مناسبة

وقال عمرو البسيونى، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن الهيئة تستعد بقائمة كبيرة من الإصدارات بمختلف السلاسل تتجاوز 120 عنواناً جديداً، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، وراعت فى هذا الأمر «العدالة الثقافية».

وفى الوقت ذاته، بدا الحرص واضحاً على بيان الخصائص المتفردة للبيئة المصرية، من خلال إصدارات سلسلة «الدراسات الشعبية» التى تظهر فيها مثل هذه العناوين: «الأزياء الشعبية فى صعيد مصر، لحارص عمار النقيب، طقوس وأغانى العديد والحجيج ورحلة الحج المقدسة إلى أبيدوس لأحمد الليثى»، كما تنشر واحداً من أهم الكتب فى مجال التراث الشعبى، للفائز مؤخراً بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وهو العالم المصرى الكبير د. سعيد المصرى، حيث تصدر السلسلة الطبعة الثانية -بعد عشر سنوات من الطبعة الأولى- لكتابه المهم «إعادة إنتاج التراث الشعبى» فى جزأين.

وتابع: «سيجد زوار جناح الهيئة أحدث مؤلفات الناقدة الكبيرة سيزا قاسم، التى رحلت عن عالمنا منذ أيام، والكتاب بعنوان (شذور الذهب فى التفسير والتاريخ والفن والأدب)، وفى هذه السلسلة نطالع مؤلفات لأسماء بارزة فى مجال النقد من مختلف الأجيال، أمثال أحمد عبدالمعطى حجازى، د. أحمد مجاهد، حلمى سالم، محمد صلاح غازى، علاء الديب، صبرى حافظ، د. فريال غزول، د. محمد دوير، رامى هلال، د. شوقى ضيف، فرج مجاهد عبدالوهاب، د. محمد مندور، د. شكرى عياد».

كما تنشر سلسلة آفاق عالمية كتاب مختارات قصصية مترجمة من حول العالم لمجموعة من المؤلفين، ترجمة شباب المترجمين من مختلف الجامعات المصرية، ويندرج هذا الكتاب تحت مشروع كشاف المترجمين، الذى يتبناه المركز القومى للترجمة. كما تنشر السلسلة لمجموعة بارزة من المترجمين، وتصل هذا العام لأكثر من 11 كتاباً مترجماً من مختلف اللغات.