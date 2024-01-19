 يسري جبر: غزوات الرسول والصحابة كان هدفها رفع الظلم عن الناس (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن انتشار الإسلام بحد السيف أكذوبةٌ قالها بعض المستشرقين، وللأسف رددها بعض المثقفين من المسلمين، فكل غزوات الرسول والصحابة كان هدفها رفع الظلم والإذلال عن الناس»، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ».

وأضاف العالم الأزهري، خلال برنامج «اعرف نبيك»، المذاع عبر قناة «الناس»، اليوم الجمعة أن الإسلام لم ينشر بحد السيف، وإنما كان لرفع الظلم عن الناس، لافتًا إلى أن الإسلام دين لا يجبر أحدًا على الدخول فيه بالإكراه.

وتابع «جبر»: «المسلمون لا يعرفون القتال لظلم، ولكن لنشر العدل في الأرض ورفع رفع الإذلال الواقع على الناس، حتى يتحرر البشر من الذل، ويدخلوا في الدين اللي عاوزينه».