البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس في الإسكندرية (فيديو)

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لترأس صلوات اللقان وقداس عيد الغطاس 2024، وذلك وفقًا لعادته السنوية بترأس قداس عيد الغطاس من مقر كرسيه في الإسكندرية.

جاء ذلك، بحضور الأساقفة: الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزة، والأنبا هيرمينا أسقف شرق الإسكندرية، والأنبا أيلاريون، أسقف غرب الإسكندرية، والقمص إبرام أميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية وكهنة الكنيسة وشعبها.

أجواء عيد الغطاس بالإسكندرية

واستقبل إقباط الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، البابا تواضروس بفرحة كبرى، عبر زغاريد النساء وبهجة الرجال في ظل أجواء العيد المميزة.

قداس عيد الغطاس

وجاء قداس ليلة عيد الغطاس، متأخرًا يومًا عن موعده بسبب السنة الكبيسة؛ ليتم صلاة القداس ليلة 19 يناير، بدلا من 18 يناير، وذلك بحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.

البدء بصلاة اللقان

وانطلق قداس، عيد الغطاس مساء اليوم الجمعة، بصلوات اللقان ثمّ القداس الإلهي الذي ينتهي مع منتصف الليل، فيما يتخلل ذلك عظة روحية للبابا تواضروس.

البابا تواضروس يعود لترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

وعاد البابا تواضروس الثاني، إلى عادته السنوية بترأس قداس عيد الغطاس، من الإسكندرية بعدما غاب العام الماضي، بسبب ظروفه الصحية آنذاك.