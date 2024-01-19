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البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس 2024 بالإسكندرية الليلة

كتب:

مريم شريف
04:15 ص | الجمعة 19 يناير 2024
البابا تواضروس

البابا تواضروس

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس مساء اليوم الجمعة، قداس عيد لغطاس 2024، بالكاتدرائية المرقسية الإسكندرية.

قداس عيد الغطاس 2024

ويشارك البابا تواضروس في قداس عيد الغطاس الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية وهم الأنبا بافلي، أسقف عام الشباب، رئيس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون رئيس قطاع كنائس غرب الإسكندرية والأنبا هيرمينا رئيس قطاع كنائس شرق والقمص إبرام ايميل، الوكيل البابوي، راعي الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

ومن المقرر، أنَّ يذاع قداس عيد الغطاس من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

لقان عيد الغطاس 

وتقيم الكنيسة خلال قداس عيد الغطاس طقس اللقان ذلك الطقس الخاص الذي لا يقام في الكنيسة سوى ثلاثة مرات خلال قداس عيد الغطاس، عيد الرسل، يوم خميس العهد، ويعد لقان عيد الغطاس هو رمز لمعمودية المسيح في نهر الأردن.

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«برمون عيد الغطاس 2024»، صباح اليوم الجمعة، بإقامة القداسات والصوم الانقطاعي استعدادا للاحتفال بعيد الغطاس والبرمون هو اليوم السابق للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

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