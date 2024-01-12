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البابا تواضروس: نشكر الله على استقرار مصر وسط اضطرابات المنطقة

كتب:

مريم شريف
09:44 م | الجمعة 12 يناير 2024
البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الجمعة، عددًا من الآباء المطارنة والأساقفة الذين جاءوا لتقديم التهنئة لقداسته بعيد الميلاد المجيد.

وهم أصحاب النيافة الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديد، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

رحب قداسة البابا بهم وأشار إلى أن ميلاد السيد المسيح في مكان فقير يذكرنا بمسؤوليتنا الدائمة نحو الفقراء، وهي المسؤولية التي تزيد مع الصعوبات المعيشية الحالية.

البابا تواضروس: نشكر الله على الاستقرار الذي يسود مصر وسط اضطرابات المنطقة 

وأشار إلى أننا يجب أن نشكر الله على الاستقرار الذي يسود مصر وسط اضطرابات عديدة في منطقتنا وفي العالم، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية.

البابا تواضروس يشيد بزيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح 

وأثنى قداسة البابا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد السيد المسيح للتهنئة بالعيد، مشيدًا بالروح الطيبة التي سادت التهنئات بالعيد من قبل المسؤولين وممثلي الأجهزة والهيئات والمؤسسات.

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