تحسبا لانتخاب ترامب.. واشنطن تخطط لإمداد أوكرانيا بأكبر مساعدات قبل 2025

تخطط الولايات المتحدة، لإمداد أوكرانيا بأكبر قدر ممكن من المساعدات قبل يناير من العام المقبل 2025، تحسبا من احتمال انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا رئيسا للبلاد، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية نقلا عن مصادر.

وقالت «سي إن إن»، إن غياب المساعدة الأمريكية سيحد من قدرة القوات الأوكرانية على شن ضربات على الأراضي الروسية، بما فيها استخدام صواريخ «أيه تي أيه سي إم أس» التكتيكية.

لوكاشينكو:التعاون مع «موسكو» يساهم بدرجة كبيرة في ضمان أمن بيلاروسيا

من جانبه، أشاد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بعلاقات التعاون مع «موسكو»، وقال إن بمجرد ظهور أسلحة روسيا النووية التكتيكية على الأراضي البيلاروسية، أسبل الجيران وغيرهم المصابون بالذهول أجنحتهم.

وأشار لوكاشينكو، إلى أن التعاون مع روسيا يساهم بدرجة كبيرة في ضمان أمن بلاده، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن خطة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لحصار «شبه جزيرة القرم» محكوم عليها بالفشل، مشيرا في مدونته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إلى وهم فكرة، إطلاق القوات الأوكرانية مئات الصواريخ على مرافق البنية التحتية الرئيسية في شبه الجزيرة، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق على الميزانية السنوية لصندوق المساعدات العسكرية الجديد إلى أوكرانيا، مشيرة إلى اقتراح دائرة العلاقات الخارجية الأوروبية تحديد الميزانية السنوية للصندوق بنحو 5 مليارات يورو، الأمر الذي لم يلق دعماً موحداً من جميع الدول الأعضاء.

بيسكوف عن ثقة الشعب ببوتين: الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة

سياسيا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية«الكرملين» دميتري بيسكوف، إن ثقة الشعب برئيس البلاد فلاديمير بوتين مستقرة، مضيفا إن الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار بيسكوف، إلى أن الروس يلمسون نتائج عمل رئيس البلاد فلاديمير بوتين، فيما وصف دميتري بيليك عضو «مجلس الدوما» الروسي عن مدينة «سيفاستوبول» بـ«شبه جزيرة القرم»، في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء، تصريح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، الأميرال روب باور حول ضرورة الاستعداد للنزاع مع روسيا، بالشعبوي والعدواني.

وكان باور، قال في وقت سابق، إن يجب على الغرب الاستعداد للنزاع مع روسيا وإنشاء نظام سيسمح بتدريب مزيد من الناس بغض النظر عن نشوب أو عدم نشوب هذه الحرب، وفق لما ذكرته صحيفة«تليجراف» البريطانية.

من جانبه، دعا وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، صراحة الدول الأوروبية للتأهب، مضيفا أن أوروبا تتحدث كثيرا عن دونالد ترامب بدل الاستعداد لولايته الثانية المحتملة كرئيس لأمريكا، ووفقا لقناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس، إن سياسة «واشنطن» الأمريكية الحالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تقل خطورة عن سياستها في أوكرانيا، التي أدت إلى أزمة مفتوحة.