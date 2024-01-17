مصرع 990 جنديا أوكرانيا وبوتين يكشف حالة كانت ستنهي الحرب منذ عام ونصف

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار تقدمها في القتال على الجبهات الأوكرانية لافتة إلى ارتفاع خسائر أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة.

إسقاط 69 طائرة بدون طيار ومقتل 990 جندي

ونقلت «روسيا اليوم» بيان وزارة الدفاع الروسية والذي أكدت فيه مقتل 990 جنديا أوكرانيا وإسقاط 69 طائرة بدون طيار إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، وتدمير 3 مدافع M777 أمريكية الصنع، و3 مدافع ذاتية الحركة ومدفع ذاتي الحركة М109 Paladin ألماني الصنع، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 112 منطقة واسقاط وتدمير 13 صاروخا من نظام HIMARS بالإضافة لــ3 دبابات، منها اثنتان من طراز ليوبارد-2، ومعدات أخرى.

لو لم ترفض كييف المفاوضات مع روسيا لكانت العملية العسكرية انتهت منذ عام ونصف

وفي سياق متصل علق الرئيس الروسي، على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مشيرًا إلى أنه لو لم ترفض كييف المفاوضات مع روسيا في اسطنبول بتحريض الغرب، لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد انتهت منذ فترة طويلة.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات الروسية «برفضهم التفاوض، هم من رفضوا التفاوض، كنا قد اتفقنا معهم على كل شيء، وبعد يوم ألقوا جميع الاتفاقيات في سلة المهملات، والآن يقولون ذلك علنا، بما في ذلك رئيس هذه المجموعة التفاوضية، لقد قال نعم، كنا مستعدين، لقد فوتنا ذلك، لأن رئيس وزراء بريطانيا آنذاك جونسون جاء وأقنعنا بعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات حمقى، أليس كذلك؟ وهم يقولون ذلك بشكل مباشر إنه لو وافقنا على ذلك، لكان كل شيء قد انتهى منذ وقت طويل، منذ عام ونصف العام».