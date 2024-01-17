تلميحات بولندية عن المشاركة في الحرب إلى جانب أوكرانيا.. ماضون نحو الحرب

كشفت صحيفة Rzeczpospolita البولندية عن احتمالات مشاركة بولندا في الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب أوكرانيا.

توسيع إنتاج المصانع البولندية على جميع الاتجاهات

ونقلت روسيا اليوم مقال الكاتب «زبيغنيو لينتوفيتش» يعلن فيه أن وارسو تتحضر وهي ماضية إلى الحرب، مشيرًا إلى قيام المصانع البولندية بتوسيع إنتاجها إلى العديد من الاتجاهات، مدفوعة بمخاوف النزاع الأوكراني، مضيفة «المصانع البولندية سوف تخوض الحرب، الإنتاج جار على قدم وساق».

وأكد الكاتب أن الشركات المحلية عملت مؤخرا على زيادة حجم إنتاجها، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخوف من تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وكشف كاتب العمود بعض التفاصيل مشيرًا إلى أن المصانع ستعمل على زيادة حجم الإنتاج فيها، نظرا لأن قدراتها لم تعد تلبي المتطلبات، ضاربًا المثل بمصنع الصلب «ستاليفا فوليا»، المتخصص في صناعة قطع سلاح المدفعية، وأنه سيشرع قريبا في تجميع مركبات المشاة القتالية والمركبات المدرعة.

في وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شيجنا، إن وارسو على استعداد لنشر قوات ألمانية على أراضيها لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.