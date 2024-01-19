لمدة 3 أيام.. أمطار غزيرة تضرب 11 محافظة بالتزامن مع نوة الغطاس

تشهد المحافظات أمطار غزيرة على مدار 3 أيام، بالتزامن مع نوة الغطاس التى تضرب محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع انخفاض في درجات الحرارة، واستمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والزراعية التي تربط محافظات الوجه البحري بالقاهرة الكبرى، وذلك طبقاً لبيان غرف العمليات المركزية

تأثير نوة الغطاس على المحافظات

وتشهد المحافظات خلال أيام الاثنين 22 يناير، والثلاثاء 23 يناير والأربعاء 24 يناير سقوط أمطار غزيرة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية» وتكون غزيرة بنسبة تتراوح بين 50 %إلى 60%، مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار تضرب المحافظات

كما تشهد المحافظات انخفاض في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 4 إلى 5 درجات بالتزامن مع تأثير نوة الغطاس، وتشهد محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد نشاط للرياح على مدار الـ 3 أيام، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط إذ تسجل سرعة الرياح 65 كيلو متر في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار ونصف.

الجدير بالذكر أن نوة الغطاس تضرب محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في الـ 10 أيام الأخيرة من شهر يناير، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع نشاط للرياح واضطرابات في حركة الملاحة البحرية جاء ذلك طبقاً لجدول هيئة ميناء الإسكندرية