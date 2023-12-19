حالة الطقس في محافظات مصر اليوم.. شبورة مائية وأمطار خفيفة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الشبورة المائية، صباح اليوم الثلاثاء، حيث تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية وعلى الطرق المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة ووسط الصعيد وشمال الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات اليوم الثلاثاء

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس لطيف نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، مع أمكانية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة في محافظة القاهرة.. الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الجيزة.. الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في القليوبية.. الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في البحيرة.. الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كفر الشيخ.. الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الدقهلية.. الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة في دمياط.. الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بورسعيد ..الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الاسماعيلية.. الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة السويس.. الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية.. الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في محافظة مطروح.. 12 والعظمى 20

درجات الارة في الغردقة.. الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الفيوم.. الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في محافظة بنى سويف.. الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة المنيا.. الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة في محافظة أسيوط.. الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في محافظة سوهاج.. الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة قنا الصغرى.. 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في محافظة الأقصر.. الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في محافظة أسوان.. الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في محافظة الوادى الجديد.. الصغرى 13 والعظمى 25