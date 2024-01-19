مفاجأة في توقعات عبير فؤاد لمصير المنتخب بأمم أفريقيا.. «تحقق اثنين أمام غانا» | عاجل

موقف صعب يعيشه لاعبو المنتخب المصري في مشوارهم ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المُقامة في كوت ديفوار؛ إذ لا يمتلك المنتخب إلا نقطتين فقط بعد تعادله الإيجابي في مباراتيه السابقتين أمام منتخبي موزمبيق وغانا في إطار منافسات الجولة الثانية والثالثة في دور المجموعات من البطولة، وتقلصت فرصهم في التأهل لدور الـ8 وإكمال المشوار لحصد البطولة والكأس التي تنتظرها الجماهير المصرية؛ لذا وبينما يواصل منتخب الفراعنة مشوارهم في البطولة القارية، يمكن الإشارة إلى توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية لمصير المنتخب في البطولة وإلى أي مرحلة من المنافسة سيصل.

توقعات عبير فؤاد لبعض لاعبي المنتخب المصري

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، خلال حديثها لـ«الوطن» عن توقعات الأبراج لبعض لاعبي المنتخب المصري خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، موضحة أن بعض اللاعبين من مواليد الأبراج الهوائية «الجوزاء - الميزان - الدلو» سيحالفهم الحظ ويكونوا أكثر نشاطًا ويقظة وقدرة على إحداث الفارق خلال اللقاء، ومن هؤلاء اللاعبين محمود حسن تريزيجيه وعمر كمال وعمر مرموش ومحمد عبد المنعم.

وسيحالف الحظ هؤلاء اللاعبين نتيجة لأن القمر سيكون في أحد الأبراج الهوائية وهو الميزان، ما يضفي على مواليده ومواليد باقي الأبراج الهوائية يقظة ذهنية، كما ستكون الشمس بداية من 2 يناير في وضع داعم لهم، وأيضًا سيكون بلوتو وهو كوكب التحولات غير المتوقعة في وضع داعم للاعبين بداية من 21 يناير، ما يجعلهم قادرين على إحداث الفارق، إلى جانب وجود عطارد وهو كوكب اليقظة في وضع داعم لهم بداية من 5 فبراير، ما يمنحهم سرعة بديهة وحركة.

مستوى مصطفى محمد و«كهربا»

وعلى الرغم من أن مصطفى محمد لن يحالفه الحظ والتوفيق في المباراة المقبلة للمنتخب المصري أمام نظيره كاب فيردي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، إلا أنه بعد ذلك سيحالفه الحظ في باقي المباريات المقبلة خلال البطولة القارية التي تمتد حتى 11 فبراير المقبل، كما أن اللاعب محمود كهربا لن يحالفه الحظ في المباراة المقبلة في حال مشاركته كونه يرتدي قميصًا يحمل رقم 13 وهو ينتج عنه علاقة إحباط مع رقم 22 وهو تاريخ اليوم الذي تنطلق فيه المباراة المقبلة أمام كاب فيردي.

ومن المتوقع أيضًا أن يُحالف الحظ المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال المشاركات المقبلة للمنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا 2023؛ إذ بداية من يوم 20 يناير تنتقل الشمس في وضع داعم بالنسبة لبرج الحمل، وهو برج ناري يستفيد من وضع الشمس.

توقعات عبير فؤاد لمصير المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا

وحول توقعات الأبراج الفلكية لمشاركة المنتخب في البطولة القارية خلال نسختها الـ34، وإلى أي مرحلة سيصل، فقد أوضحت عبير فؤاد، أن الحظ يُحالف أغلب اللاعبين؛ ما يمنحهم الفرصة الكافية للتقدم وحصد البطولة، بشرط الاجتهاد واستغلال هذا الحظ وما تمحنه لهم الكواكب من يقظة ذهنية ونشاط وسرعة بديهة: «هنعدي الماتش الجاي، ولو اجتهدوا هياخدوا البطولة، لكن لو مجتهدوش هيوصلوا فقط لدور الـ8 وفي احتمال ضعيف جدًا وصولهم لربع النهائي».