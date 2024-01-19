رغم العدوان الإسرائيلي.. كنيسة القديس يورفوريوس في غزة تحتفل بعيد الغطاس (صور)

رغم القصف المستمر على قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتفلت كنيسة القديس يورفوريوس التابعة لكنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الجمعة بعيد الغطاس المجيد، من خلال إقامة القداس الإلهي، رغم الدمار الهائل الذي تعاني منه الكنيسة.

رغم العدوان الروم الارثوذكس يحتفلون بعيد الغطاس

ونشر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة مجموعة من الصور، وعلق عليها قائلا: «هذه بعض اللقطات من القداس الإلهي الذي أقيم صباح هذا اليوم الجمعة في كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس في غزة وذلك بمناسبة عيد الغطاس».

ويحتفل مسيحيو قطاع غزة اليوم بعيد الغطاس وهو احتفال للكنيسة بمعمودية السيد المسيح.

استهداف كنيسة القديس يورفوريوس

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت كنيسة القديس يورفوريوس، في 19 أكتوبر الماضي مما أسفر عن مقتل نحو 15 فلسطينيا، أغلبهم من عائلة واحدة كانوا يحتمون بالكنيسة، وكانوا ينامون بجانب بعضهم البعض.

وتعتبر كنيسة القديس يورفوريوس من أقدم 3 كنائس بالعالم، وقد بنيت في القرن الثاني الميلادي على يد قديسها، وكانت تؤوي مئات النازحين من الفلسطينيين سواء مسلمين أو مسيحيين.