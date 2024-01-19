يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد صلاة عيد الغطاس 2024 في أديرة وكنائس المحافظات، خاصة بعد تغيير موعد صلاة عيد الغطاس، نتيجة لكونها سنة كبيسة، لذا جرى تغيير الموعد إلى يوم السبت 20 يناير بدلا من الجمعة 19 يناير.

موعد عيد الغطاس 2024 في أديرة وكنائس المحافظات

وأوضحت كنيسة بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أنه تم تغيير موعد عيد الغطاس هذا العام لتكون يوم آخر لكونها سنة كبيسة، إذ اعتادوا على إقامة الصلاة بعد مرور نحو 12 يوما على عيد الميلاد المجيد، إذ يكون يوم 7 يناير لكن هذا العام تم الاحتفال خلال يومي 7 و8 لذا تم تغيير موعد عيد الغطاس.

صلاة عيد الغطاس في المحافظات 2024 تبدأ مساء السبت

يستعرض التقرير موعد صلاة عيد الغطاس في المحافظات إذ تبدأ الصلاة الساعة 7 مساء وتستمر حتى 9 مساء، وتختلف المواعيد إذ تقوم كنائس أخرى قداسها من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً، على أن تستمر الاحتفالات بالعيد لمدة 3 أيام، وتقام الصلوات بـ«اللحن الفرايحي» داخل الكنائس.