10 معلومات عن عيد الغطاس.. تحتفل به الكنيسة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الليلة، بقداس عيد الغطاس 2024، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى والتي ترتبط بالسيد المسيح، حيث يعد العيد هو ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن قبل أكثر من 2000 عام.

معلومات عن عيد الغطاس

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول عيد الغطاس الذي تحتفل به الكنيسة اليوم، بحسب الكتب والمراجع الكنسية:

- عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى وعددها 7، هم «البشارة، الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين، الأحد السابع من الصوم الكبير، القيامة في الأحد الثامن من الصوم الكبير، عيد العنصرة في اليوم الخمسين بعد القيامة، عيد الصعود في اليوم الأربعين بعد القيامة».

- من أقدم الأعياد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث توجد إشارات للاحتفال به في القرن الثاني الميلادي.

- يعد عيد الغطاس ذكرى معمودية السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- أخذت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بـ«عيد الغطاس» من الرسل وحددوا موعده ليكون في 11 طوبة بالنسبة للتقويم القبطي المتبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- يصلى قداس عيد الغطاس ليلا بحسب التقليد المتبع بأن السيد المسيح قد ولد ليلاً.

قداس عيد الغطاس

- يترأس البابا تواضروس كعادته قداس عيد الغطاس في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

- يتضمن قداس عيد الغطاس طقس اللقان والذي لا يقام سوى في ثلاث مناسبات هم «عيد الرسل، عيد الغطاس، خميس العهد».

- يسبق عيد الغطاس الاحتفال بـ«برمون الغطاس» وهو اليوم السابق للعيد والذي وضعته الكنيسة للاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد.

- تحتفل به الكنيسة عادة يوم 19يناير، ولكن تغير هذا العام موعده ليكون يوم 20 يناير لأن تلك السنة تعد كبيسة.

- من مظاهر الاحتفال بيه تناول القلقاس والقصب وعمل فانوس من البرتقال المعروف بـ«البلابيصا».