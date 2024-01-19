طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق جنوب لبنان

حلق طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على علو منخفض جدا فوق منطقة صور وضواحيها جنوب لبنان، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تلة العزية بين ديرميماس والطيبة، وألقت قنابل مضيئة فوق الحمامص، فيما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف وادي الجمل بين بلدتي حولا وميس الجبل، كما استهدفت أطراف الجهة الجنوبية من حولا.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، تلة حمامص وأطراف بلدة ميس الجبل الجنوبية الغربية، فيما أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إلى أن دوي الانفجار الذي سمع في القطاع الأوسط مساء اليوم، ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته منظومة «القبة الحديدية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.