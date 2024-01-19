آخرهم جورج وسوف.. أبرز نزلاء «مستشفى الفن» في 2024

تعرض سلطان الطرب جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة، مساء أمس، بعد إحيائه إحدى الفعاليات الفنية، ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي، خاصة بعد اصابته بنزيف حاد وتدهور حالته الصحية، ولم يكن الفنان الأول بالوسط الفني الذي يتعرض لأزمة مع بداية عام 2024، فقد سبقه عدد من الفنانين الذين مروا بأزمات صحية بشكل مفاجئ والتي يكشفها «الوطن» في التقرير التالي.

بتر قدم فادي إبراهيم

تعرض الفنان اللبناني فادي إبراهيم لبتر قدميه، علي إثر مضاعفات إصابته بمرض السكر، وتسببه في حدوث غرغرينا بالعظام، حيث أجري 3 عمليات جراحية، بأول أيام شهر يناير الجاري.

التواء قدم أحمد عدوية

وتعرض الفنان أحمد عدوية لالتواء في قدميه مع أول أيام العام الجديد، حيث كان يحتفل مع أسرته بعيد رأس السنة.

حادث سير للسيناريست أماني التونسي

تعرضت السيناريست أماني التونسي، في أول يناير الجاري لحادث سير مروع، ولكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت بعد تعرض سيارتها للتهشم وإصابتها بعدة كدمات في جسدها، بعد اصطدام سيارة نقل بها وفرت هاربة.

أزمة تنفس لـ بيومي فؤاد

تعرض الفنان بيومي فؤاد لمشكلة صحية، منذ 4 أيام وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل، وكشف نجله المخرج محمد فؤاد عن تعرضه لأزمة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي بأحد المستشفيات ولكن تم اسعافه وخروجه، وطمأن الفنان بيومي فؤاد جمهوره علي حالته الصحية في تصريحات سابقة لـ «الوطن» وأنه بصحة جيدة وتعرض لأزمة بشكل مفاجئ نظرًا لتغيير الجو وخضع لجلسة أكسجين، واستقرت حالته.

تعرض فادي خفاجة لحادث سير

كما تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع، الأربعاء الماضي، وتم نقله لأحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج على الفور، وتبين اصابته بكسور في عدة أماكن متفرقة من جسده، وارتجاج بالمخ، بعدما أعلنت الفنانة منة جلال عبر منشور لها في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم وضعه داخل العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.