تفاصيل تعرض المؤلفة أماني التونسي إلى حادث سير.. «عربية نقل خبطتها وهربت»

تعرضت المؤلفة أماني التونسي إلى حادث سير ليلة أمس، أدى إلى تهشم سيارتها وإصابتها ببعض الكدمات، وقدم لها بعض المارة المساعدة، ووضعوا لها مثلث التحذير حتى تتمكن جميع السيارات الأخرى من ملاحظة السيارة، وعدم الاصطدام بها مرة أخرى.

أماني التونسي تتعرض إلى حادث سير

وقالت المؤلفة أماني التونسي عن حادث السير الذي تعرضت له ليلة أمس لـ«الوطن»، «كنت في طريقي إلى المنزل واصطدمت بي سيارة نقل ثم هربت وحدث ذلك في طريق محور جمال عبدالناصر حيث كان الطريق مظلم مما أدى إلى تهشم سيارتي وإصابتي ببعض الكدمات البسيطة».

موقفها من الحادث

وأضافت «كنت في السيارة بمفردي وأثناء الحادث تعرضت إلى صدمة من الخوف حيث تجمع حولي المارة في الطريق ليقدموا المساعده ثم تواصلت مع أقاربي لإبلاغهم بما حدث»، وعن سائق النقل قالت «لم اتخذ أي إجراء قانوني ضده لأني لم أتمكن من رؤية السيارة جيدا».

أعمال أماني التونسي

ومن أخر أعمال المؤلفة أماني التونسي مسلسل «وبقينا اتنين» الذي يقوم ببطولته الفنان شريف منير ورانيا يوسف كما انه أخر أعمال الراحل طارق عبدالعزيز، حيث يناقش هذا العمل قضية هامة وهي قضية الصدمة بعد الانفصال.