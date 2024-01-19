«وفا»: عودة تدريجية لخدمات الاتصالات في قطاع غزة

بدأت خدمات الاتصالات في العودة تدريجيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وفق لما أعلنته شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء اليوم.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية، إن طواقمها الفنية عملت خلال الأيام الماضية على إصلاح العديد من الأعطال الرئيسية، التي سببها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد اثنين من طواقمها الفنية خلال عملية الإصلاح الأخيرة، جراء استهدافهما بقذيفة مباشرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأوضحت "الاتصالات الفلسطينية" أن عدد موظفي الشركة الشهداء ارتفع إلى 14 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.