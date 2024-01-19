قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة يسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين

استشهد 7 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم، على إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي النصيرات وسط قطاع، وحي الأمل في خان يونس جنوبا، فيما قصفت الزوارق الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من القذائف مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن طالما استمر القتال بغزة فسيكون هناك قتال في الشمال مع «حزب الله»، مضيفا إن «تل أبيب» لن تقبل بهذا الأمر لفترة طويلة.

وأشار جالانت إلى أن إسرائيل ستصل لمرحلة إذا لم يكن فيها «حزب الله» يحترم حق السكان شمالا بالعيش بأمان فسيحقق الجيش أمنهم بالقوة، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«موسكو»: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ذات حجم كارثي

وفي وقت سابق من اليوم، زار وفد من الفصائل الفلسطينية العاصمة الروسية «موسكو»، وقالت وزارة الخارجية الروسية، بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف والقيادي في الفصائل موسى أبو مرزوق، إن «موسكو»، اعتبرت الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ذات حجم كارثي.

وشدد بوجدانوف، على ضرورة الإفراج سريعا عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.