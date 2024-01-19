آخرها إصابته بنزيف حاد.. أزمات صحية لاحقت جورج وسوف منذ عام 2000

أزمات صحية عديدة لاحقت الفنان جورج وسوف منذ عام 2000، أثارت قلق جمهوره ومحبيه، بعدما أنهكت جسده وغيّرت ملامحه، إذ بدأت بسلسلة من الأمراض القاسية والتي كادت أن تنهي حياته الفنية؛ ولكن صمد رافضًا الخضوع للمرض وواجهه بكل إرادة وشجاعة.

وتعرض سلطان الطرب اليوم لأزمة صحية مفاجئة إثر مشاركته في إحدى الفعاليات إذ تحامل على نفسه ما جعله ينزف، ونُقل إلى أحد المستشفيات، في السطور التالية تستعرض «الوطن» الأزمات الصحية التي تعرض لها.

ضمور العظام

في عام 2000، أعلن المطرب اللبناني جورج وسوف عن إصابته بضمور أعلى فخذيه، والذي أدى إلى تآكلهما بسبب هذا المرض النادر، وأثر سلبيًا على حركته وألزمه الفراش، ولم يكن لينجو منها سوى بعد إجرائه لعملية جراحية عاجلة، أجرى خلالها استبدال لعظام الفخذين والساقين بالكامل حتى يتمكن من الحياة بشكل طبيعي، ولكنه عاد ليهاجمه نفس المرض مرة أخرى، فخضع لعملية جراحية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

إصابته بمرض السرطان

ولم يلبث أن يفيق من وعكته الصحية بالعظام، حتى تفاجأ بإصابته بمرض السرطان بذلك الحين، وبدأ رحلته الشرسة مع المرض اللعين حتى تمكن من الخلاص منه بعد عام ونصف في رحلة علاج بعمان.

جلطة دماغية

وفي عام 2011، أصيب جورج وسوف بجلطة دماغية، أدت إلى شلل في الجانب الأيسر من جسده، وعانى معها بعدة أمراض من بينها ارتفاع ضغط الدم، ونقله للعناية المركزة بعد فقدانه الوعي وإصابته بالغيبوية.

عملية استئصال لحمية الأوتار الصوتية

وفي عام 2022 خضع سطان الطرب جورج وسوف لعملية جراحية في بيروت لاستئصال حمية عن الأوتار الصوتية، وتمت بنجاح، وخرج بعدها ليطمئن جمهوره عليه وأنه بصحة جيدة ومستقرة.

تعرض لنزيف حاد

وفي ليلة أمس، وبعد إحيائه لإحدى الفعاليات الفنية، تعرض جورج وسوف لأزمة صحية مفاجئة ونزيف حاد، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات للإسعافات الأولية وسط حالة ترقب من جمهوره ومحبيه للاطمئنان عليه.