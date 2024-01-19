تحرير 7 محاضر خلال حملة مكبرة على الأسواق بمركز الغنايم في أسيوط

شن المكتب المركزي لمراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، حملة للمرور علي الأسواق ومحلات الأغذية والمطاعم، أسفرت عن تحرير 7 محاضر، بعد سحب عينات والتأكد من عدم صلاحيتها.

المرور على الأسواق

وقال مصطفي علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم في أسيوط إنه بناءا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على صحة المواطنين قامت الإدارة الصحية بمركز الغنايم ممثله في المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بالمرور على الأسواق، ومحلات الأغذية والمطاعم وجميع متداولي الأغذية بمركز الغنايم للتفتيش على السلع الغذائية المعروضة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

سحب عينات

وأضاف رئيس مركز ومدينة الغنايم أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها بالفحص المعملي، وتبين وجود أغذية بها تغير في الخواص الطبيعية لها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها كما تم تحرير 7 محاضر جنحة صحية، وإعدام 6 كيلو جرام أغذية مختلفة لتغير خواصها، مؤكدا باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف الأماكن بدائرة مركز ومدينة الغنايم حرصا على الصحة العامة.