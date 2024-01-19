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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للمرحلة التالية من الحرب

كتب:

محمد عزالدين
09:37 م | الجمعة 19 يناير 2024
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن تقارير إعلامية إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال يستعد للمرحلة التالية من الحرب، وأنه سيتواجد لمدة عام على الأقل على طول وادي غزة.

وأوضحت التقارير أن جيش الاحتلال يحتفظ بمحور وادي غزة لمنع عودة السكان للشمال، وسيقيم بالميدان فترة طويلة مع معدات المراقبة والرادارات والحماية ضد إطلاق الصواريخ.

وأشارت التقارير إلى أن جيش الاحتلال ينتهج خلال المرحلة الحالية سياسة متشددة في تأمين محور وادي غزة.

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