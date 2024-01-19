قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل ناشط بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، منزل ناشط يدعى عماد أبو شمسية في تل الرميدة بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي، أفراد عائلة الناشط خصوصا ابنته بالاعتقال،، في حال استمرارهم بتصوير وتوثيق الانتهاكات في مدينة الخليل، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، للتواجد في عام 2024 في محور «وادي غزة» الذي يقطع قطاع غزة من الشرق إلى الغرب، وفق لما ذكرته قناة «كان 11» الإسرائيلية.

مفاوضات للإفراج عن المحتجزين

من جانبه، أشار مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وجود مقترحات جديدة في محادثات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية ولكن لا يوجد اتفاق وشيك، مضيفا لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع أخرى على الأقل للتوصل إلى أي اتفاق، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض منظومة «القبة الحديدية» للدفاع، مسيرة عبرت المنطقة البحرية في شمال إسرائيل أطلقها «حزب الله»، مشيرا إلى توجيه الطائرات الحربية التابعة للجيش ضربات لمنصات إطلاق ومنشآت عسكرية وبنية تحتية، في منطقة راميا بجنوب لبنان، وفق لما أعلنه المكتب الإعلامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد، أشار في وقت سابق، في حفل تأبيني لعنصر في الحزب، إلى أن إسرائيل غير جاهزة للحرب أمام ما أعده لها «حزب الله»، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحرب على غزة

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق، إن بلاده تتابع عن كثب تصرفات من يرسلون حاملات طائرات لدعم إسرائيل وحمايتها في حربها على قطاع غزة، مؤكدا في كلمة خلال حفل تسليم قطع بحرية للقوات البحرية أن هؤلاء سيندمون لاحقا على أفعالهم.