استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما مساء اليوم، عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاهه، قرب بلدة المزرعة الشرقية، شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال في وقت سابق، أثناء تفقد جنود الجي في قطاع غزة، إن الجيش يسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريبا، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.