فصائل عراقية تستهدف طائرة مسيرة أمريكية في سماء ديالي كتب: محمد عزالدين 09:46 م | الجمعة 19 يناير 2024 طائرة مسيرة أعلنت فصائل عراقية استهداف طائرة مسيّرة أمريكية في سماء محافظة ديالي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: من داخل طائرة خاصة.. أحمد سعد يشارك جمهوره مقطع من «بعتذرلك» الاحتلال الإسرائيلي: القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة عبرت من لبنان اندلاع حريق في مستودع نفط بمقاطعة بريانسك الروسية بعد هجوم طائرة مسيرة «القاهرة الإخبارية»: مصدر مسؤول ينفي تقارير إعلامية إسرائيلية عن إطلاق طائرة دون طيار من سيناء باتجاه إيلات فصائل فلسطينية: إسقاط طائرة إسرائيلية خلال مهمة استخباراتية وسط غزة أرسلوه لبلاده في طائرة خاصة.. لاعب إسرائيلي انتهت حياته بملاعب تركيا بسبب حرب غزة طائرة ديالى بقلم محمد عزالدين