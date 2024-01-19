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فصائل عراقية تستهدف طائرة مسيرة أمريكية في سماء ديالي

كتب:

محمد عزالدين
09:46 م | الجمعة 19 يناير 2024
طائرة مسيرة

طائرة مسيرة

أعلنت فصائل عراقية استهداف طائرة مسيّرة أمريكية في سماء محافظة ديالي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

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