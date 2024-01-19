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من داخل طائرة خاصة.. أحمد سعد يشارك جمهوره مقطع من «بعتذرلك»

كتب:

أحمد شعراني
06:27 م | الجمعة 19 يناير 2024
أحمد سعد

أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 1 فبراير المقبل، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية.

وشارك «سعد» جمهوره قبل قليل بمقطع من أغنيته الجديدة «بعتذرلك» المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

والأغنية من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع ياسر عبد الرحمن.

وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي مع بوستر الأغنية وطرح البرومو، وربطوا بين فكرة الأغنية وبين انفصال سعد عن زوجته السابقة، ملاك زوجة سعد.

وعلق الجمهور على كلمات الأغنية التي تقول «بعتذرلك إني دايما كنت أقصر في الكلام»، مشيرين إلى فكرة شعور «سعد» بالكلام بشكل صادق منمنيين أن يغير ذلك من الواقع.

أغنية «بعتذرلك»

وتعتبر أغنية «بعتذرلك» ضمن سلسلة من الأغنيات التي طرحها سعد خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت أغنيات جديدة منفردة ضمن ألبومه، أو أغنيات ضمن أحد الأعمال الفنية، مثل أغنية «كده لأ» التي تم طرحها في فيلم «أبو نسب» لمحمد إمام وياسمين صبري، وأغنية «كله فالصو» من فيلم «عصابة عظيمة» لسعاد يونس.

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