وسائل إعلام عراقية: اندلاع حريق بمحلات تجارية في كربلاء

اندلع حريق اليوم بمحلات تجارية في منطقة حي العامل بمحافظة كربلاء في منطقة الفرات الأوسط جنوب العاصمة العراقية «بغداد»، وفقا لما أعلنه مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الحريق اندلع في محلات الجملة بمنطقة حي العامل بمحافظة كربلاء، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم، اندلع حريق بسيارة أمام متنزه الكوفة العائلي في النجف الواقعة في جنوب غربي العاصمة بغداد، فيما هرعت فرق الإطفاء تهرع لإخماده، وفق لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا».