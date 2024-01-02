محافظة الإسكندرية تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من حريق عقار الجمرك

أكّدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، تقديم مساعدات مالية وعينية لجميع الأسر المتضررة من الحريق بالعقار رقم 7 شارع الجمرك القديم، وذلك لتخفيف الأعباء عليهم والوقوف إلى جانبهم؛ لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة، التي تخلفت بسبب الحريق، وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأشارت «خليفة»، في تصريحات لـ«الوطن» أنه جرى صرف بعض المساعدات العينية والمادية، بمبلغ مالي ووجبات بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، وذلك بوجود الإدارات المعنية بالحي، وجرى الاطمئنان على جميع الأسر المتضررة، وزيارتهم والعمل على حل ما يواجهونه من صعوبات، والدولة دائما تدعم المواطنين وتكون بجوارهم في أي محنة يمرون بها، وستتم المتابعة مع جميع الأسر المتضررة من الحريق.

الاطمئنان على الأسر

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أنه كان قد شب حريقا بالعقار رقم 7 شارع الجمرك القديم، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين بالمعاينة أن العقار أرضي ودورين علويين وجزء من السطح، أسقف خشبية، والعقار وجرى عرضه على لجنة المنشآت الآيلة، التي أصدرت تقريرها في نفس اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ويتابع الحي بشكل يومي للاطمئنان على أحوالهم.