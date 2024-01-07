نجاة أسما شريف منير من حريق في منزلها بسبب ماس كهربائي

كشفت الفنانة اسما شريف منير عن نجاتها من حريق كاد ينشب في منزلها بسبب تعرضه لماس كهربائي وذلك من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ماس كهربائي في منزل أسما شريف منير

وشاركت اسما شريف منير جمهورها بصورة للجزء الذي تضرر في منزلها نتيجة الماس الكهربائي، وعلقت قائلة: «قدر ولطف، ماس كهربائي كان هيولع في البيت، الحمدلله».

يُذكر أنَّ أسما شريف منير فاجأت جمهورها مؤخرًا بظهورها بلوك مختلف تمامًا فظهرت وهي قد قصت شعرها بالكامل.