في ذكرى ميلاده.. الدعاء المفضل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الملقب بـ«الصوت الباكي»، فبمجرد سماع اسمه تجد صوته يتردد في أذنك، صاحب التلاوات النادرة، يستمع إليه الجميع رغم وفاته التي مر عليها عقود، وترصد «الوطن» في السطور التالية، الدعاء المفضل له.

الدعاء المفضل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي

وعن الدعاء المفضل للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، قال الشيخ في لقاء له قبل وفاته إنه يحب ترديد دعاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: ربي إني ظلمت نفسي، فاغفر لي كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني انك انت الغفور الرحيم.

نبذه عن حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي

ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي، في 20 يناير عام 1920، بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وأشار الشيخ في حوار له قبل وفاته إلى أن لقب المنشاوي في اسمه نسبة الى مكان ميلاده، مشيرا الى نشأته في أسرة من حملة القرآن الكريم، فكان والده قارئ للقرآن، وكذلك الجد، والجد الأكبر، موضحا أنه حفظ ربع القرآن في القاهرة عام 1927 بصحبة عمه في عمر السبع سنوات، ثم عاد الى بلدته وحفظ القران على يد عدد من المشايخ من بينهم الشيخ محمد النمكي، والشيخ رشوان أبو مسلم.