أخبار الاقتصاد اليوم: تحذيرات من بنك مصر لعملائه للحفاظ على سرية البيانات

شهدت الساحة الاقتصادية داخل مصر على مدار اليوم العديد من الأحداث والقرارات التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة في مختلف الوزارات والهيئات سواء الحكومية أو الخاصة.

بنك cib يطرح شهادة جديدة بعائد 22% سنويا

أعلن البنك التجاري الدولي «cib» عن طرحه لشهادة ادخارية جديدة مدتها 3 سنوات، وذلك من خلال عائد 22% سنويًا يتم صرفه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، كما أعلن البنك أيضاً طرحه لشهادة من خلال عائد يصل إلى 21% لمدة 3 سنوات، يتم صرفه شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة هو مليون جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

«التخطيط» تستقبل الطفل الحائز على بطولة العالم في المسائل الحسابية

واستقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أفراد أسرة الطفل «مارك نادر»، وهو صاحب المركز الأول على مستوى دول العالم في مجال علوم الرياضيات والمسائل الحسابية، والتي يتم تنظيمها من جانب مؤسسة «يوسي ماس» العالمية، وكانت هذا العام داخل دولة ماليزيا.

تحذيرات من بنك مصر لعملائه للحفاظ على سرية البيانات

كما وجّه بنك مصر العديد من النصائح والتحذيرات المهمة لجميع عملائه بهدف الحفاظ على سرية بيانات حساباتهم، وعدم وقوعهم في حيل النصب والاستيلاء على أموالهم، وكان من أبرز تلك التحذيرات: عدم الدخول عبر شبكات الـWifi العامة، وعدم أرقام البطاقة البنكية نهائياً مع أحد، وعدم الدخول على أي رابط، إذا لم يتم التأكد من مصدره.

البنك المركزي ينعى المصرفيين البارزين «حاتم صادق» و«جمال محرم»

في حين نعى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، كلا من حاتم صادق، الرئيس الأسبق لبنك عودة مصر، وأيضاً جمال محرم الرئيس الأسبق لبنك بيريوس مصر، حيث وافتهما المنية الأسبوع الماضي.