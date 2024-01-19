5 آلاف جنيه أرباح على الشهادة الجديدة من أحد البنوك.. اعرف التفاصيل

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، طرح شهادات جديدة مدة 3 سنوات بعائد شهري 22% و21% و20%، الأولى شهادة بريميم بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه، والثانية بلس مليون جنيه، والثالثة بريم 100 ألف جنيه.

ويمكن لصاحب المبلغ 300 ألف جنيه عند شراء شهادة بريم PRIME، الحصول على عائد 5 آلاف جنيه شهريًا.

شهادات البنك التجاري الدولي

ويتيح البنك التجاري الدولي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بحسب التعليمات الخاصة، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

والشهادات الجديدة من بنك CIB، هي إسمية غير قابلة للتداول أو التحويل، والعائد يكون ثابت طوال مدة الشهادة أي الـ3 سنوات، ويجوز الكسر الجزئي للشهادة مع الالتزام بالحد الأدنى لفتح الشهادة ومضاعفاتها وفقًا لنوع الشهادة.

شهادات جديدة

وجاء طرح الشهادات الجديدة من التجاري الدولي، بعد 3 أسابيع من طرح أكبر بنكيين حكوميين الأهلي المصري ومصر، لشهادات مدة العام بعائد 27%، و23.5%، الأولى تصرف نهاية المدة والثانية شهريًا.