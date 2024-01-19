«خلي بالك».. تحذيرات مهمة من بنك مصر لعملائه لتجنب سرقة أموالهم

وجه بنك مصر عددا التحذيرات المهمة لعملائه من أجل الحفاظ على سرية بيانات حساباتهم البنكية، وحتى لا يتعرضوا لسرقة أموالهم عقب سرقة البيانات من خلال حيل النصب المختلفة.

وتستعرض «الوطن» أبرز تلك التحذيرات التي يجب على جميع عملاء البنك الالتزام بها جيداً.

أبرز التحذيرات المهمة من بنك مصر لعملائه

وجاءت نصائح وتحذيرات بنك مصر، كالتالي:

- يجب عدم مشاركة رمز التحقق CVV مع أي شخص آخر مهما كان، وهو الثلاثة أرقام الموجودة على ظهر البطاقة البنكية.

- يجب التأكد بشكل جيد من مصدر شبكة الـ Wifi قبل الدخول عليها، وعدم الدخول عبر شبكات الـ Wifi العامة.

- عدم مشاركة أرقام البطاقة البنكية أو تاريخ انتهائها مع أي شخص آخر، وذلك لأي سبب من الأسباب.

- عدم إبلاغ أي شخص بالرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية.

- عدم مشاركة الرقم السري المتغير «OTP»، وهو يصلك في رسالة قصيرة sms على هاتفك المحمول.

- عدم الدخول على أي رابط، حال عدم التأكد جيداً من مصدره.

- يجب تحديث تطبيق الموبايل البنكي عن طريق إما متجر التطبيقات «Google Play» أو «App Store» فقط.

- عدم فتح أو الإنسياق وراء أي رابط يبلغك بـ «مبروك كسبت جائزة من بنك مصر».