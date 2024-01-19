تفاصيل طرح أحد البنوك 3 شهادات جديدة بعائد يصل إلى 22%

طرح البنك التجاري الدولي CIB، شهادات جديدة بعائد ثابت يصرف شهريًا ومدة الـ3 سنوات، وهي: «بريميم بعائد 22% وحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه، ومضاعفات الألف جنيه، وبلس بعائد 21% بحد أدنى للشراء مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه، وبريم بعائد 20% وحد أدنى 100 ألف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه».

ونرصد في السطور التالية تفاصيل وشروط الشهادات الجديدة، بحسب البنك التجاري الدولي CIB.

تفاصيل الشهادات الجديدة

- الشـهادة أسـمية غيـر قابلـة للتـداول أو التحويـل، وتصـرف لصاحـب الشـهادة.

- الشهادة ذات عائد ثابت طوال مدة سريانها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالشروط التي يحددها البنك.

- لا يمكن كسر الشهادات الضامنة إلا بعد السداد الكامل.

- يجـوز تعديـل رقـم الحسـاب الـذي يتـم إضافـة عائـد الشـهادة لـه، بنـاء علـى طلـب العميـل، علـى أن يكـون تحـت نفـس رقـم العميـل أو رقـم عميـل آخـر، علـى أن تكـون صلـة القرابـة مـن الدرجـة الأولى.

شهادات البنك التجاري الدولي الجديدة

- الحــد الأدنــى لإصـدار شهادة Prime، ذات العائــد الثابــت هــو 100 ألــف جنيــه مصــري، ومضاعفــات الألف جنيــه.

الحـد الأدنى لإصدار الشهادة PLUS، مليون جنيه مصري، ومضاعفات الألف جنيه.

- الحد الأدنى لشهادة Premium، خمسـة ملايين جنيــه مصــري ومضاعفــات الألف جنيــه.

- في تاريخ استحقاق الشهادة، يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب في الوقت المحدد.

- يحتسب العائد على الشهادة في يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- يجوز الكسر الجزئي للشهادة مع الالتزام بالحد الأدنى، لفتح الشهادة ومضاعفاتها بحسب نوع الشهادة