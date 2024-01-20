تفاصيل مزاد علني لبيع 38 محلا في مدينة 30 يونيو بأسيوط.. اعرف الشروط
كتب:
حسن عبد النعيم
01:55 ص | السبت 20 يناير 2024
مدينة 30 يونيو بأسيوط
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح بيع 38 محلا وحضانتين، بمساكن مدينة 30 يونيو التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط؛ وذلك عن طريق المزاد العلني.
وشمل الإعلان بيع الآتي:
- 38 محلا بمساحتي 33.5 متر و45.6 متر أسفل عمارات مشروع 140 عمارة بمدينة 30 يونيو بناحية قرية منقباد بمركز أسيوط.
- عدد 2 حضانة بمساحة 158 مترا لكل حضانة على حدة أسفل عمارات مشروع 140 عمارة بمدينة 30 يونيو بناحية قرية منقباد بمركز أسيوط.
- تحدد يوم الأحد الموافق 28 يناير لإجراء المزاد العلني بالقاعة الكبرى بمبنى ديوان عام محافظة أسيوط.
شروط دخول المزاد العلني
- شراء كراسة الشروط والمواصفات من مديرية الإسكان بأسيوط بمبلغ 400 جنيه.
- دفع مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد العلني وفي حالة عدم رسو المزاد يتم رد التامين بعد انتهاء الجلسة.
- في حالة رسو المزاد علي المشتري يتم دفع 10% من قيمة العين المباعة في أثناء جلسة المزاد وباقي ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من رسو المزاد عن طريق مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسيوط.