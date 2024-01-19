إبحار 17 مركبا في البرلس بكفر الشيخ.. أبواب رزق جديدة للصيادين

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، إبحار عدد 17 مركب صيد ما بين متوسطة إلى كبيرة، وذلك للإقلاع والصيد فجرا يوم غد السبت، من سواحل البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، التي تفتح أبواب رزق جديدة للصيادين.

فرص عمل لـ 145 صيادا من أبناء كفر الشيخ

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن مراكب الصيد الجديدة، التي تبحر غدًا السبت، توفر نحو 145 فرصة عمل للصيادين من أبناء المحافظة، لكسب المال من صيد الأسماك البحرية المتنوعة، التي تعود عليهم بالنفع والخير الكثير بعد بيعها.

الصيد الآلي بالبرلس وتكلفة مراكب الصيد الجديدة

وأشار إلى أن إطلاق مراكب الصيد سوف يجرى إطلاقها للعمل لأول مرة تطل على مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بالمحافظة، لافتًا إلى أن تكلفة تلك المراكب قد بلغت 15 مليون جنيه، كصناعة مصرية بأيدي الحرفيين من أبناء البرلس، بالإقليم، في حرفة تمتد لنحو 300 عام لصناعة مراكب الصيد.