«الصيد الآلي»: إطلاق 72 فلوكة جديدة في بحيرة البرلس اليوم

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن صباح اليوم الاثنين، سوف يتم إطلاق عدد 72 مركب صيد، «فلوكة صغيرة»، داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، بالمحافظة، والتي تعد مصدر رزق لآلاف من العاملين بمهنة الصيد.

توفير 216 فرصة عمل لشباب الصيادين

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفلوكات الجديدة تنطلق للعمل لأول مرة داخل بحيرة البرلس، والتي بدورها توفر نحو 216 فرصة عمل لشباب الصيادين، من أبناء البرلس، وبلطيم، لافتا إلى أن إطلاق مراكب الصيد الجديدة سوف تكون بمعرفة جمعية الصيد الآلي بالبرلس، بالإقليم، مع مطلع شهر يناير 2024 الجاري.

تكلفة صناعة المراكب الصغيرة 504 آلاف جنيه

وأشار إلى أن تكلفة كل فلوكة تبلغ 7 آلاف جنيه، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لعدد 72 مراكب صيد صغيرة بنحو 504 آلاف جنيه، موضحا أن نحو 40 ألف صياداً يعملون في مهنة الصيد ببحيرة البرلس، وتعتبر مصدر رزقهم الرئيسي.

يذكر أن مساحة بحيرة البرلس تبلغ بنحو 108 ألف فدان، والتي تتنوع بها العديد من أنواع الأسماك للعيش بها، كونها مصدر هام للثروة السمكية.