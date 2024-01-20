أحداث عالمية في 24 ساعة.. أبرزها توقعات بتزايد عدد السياح الدوليين

شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا تنوعت ما بين اقتصادية وسياسية وأمنية، كان من أهمها توقعات متفائلة بشأن عدد السياح الدوليين، والاتفاق الباكستاني الإيراني على تهدئة التوترات.

قالت منظمة السياحة العالمية، التي تتخذ من العاصمة الإسبانية مدريد، مقرا لها، إن عدد السياح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في 2024 مستواه قبل فيروس كورونا بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خاصة في الشرق الأوسط، متوقعة في بيان، مستوى نشاط أعلى بنسبة 2% مما كانت عليه في 2019.

وزير ألماني: بلادنا رجل متعب يحتاج إلى قهوة

وحذرت المنظمة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، من أن تقلب أسعار النفط والتضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن تستمر في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في 2024.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خلال منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، إن بلاده ليست رجلا مريضا ولكنها رجل متعب يحتاج إلى قهوة على شكل إصلاحات هيكلية لإعادة إطلاق النمو.

وفي باكستان، أعلنت وزارة الخارجية، الاتفاق مع نظيرتها الإيرانية، على تهدئة التوترات بين «إسلام آباد» و«طهران»، كما قررت حكومة «إسلام آباد»، إنهاء الأزمة مع إيران بعد أن تبادل البلدان الضربات العسكرية على أهداف تابعة لمسلحين.

وقالت قناة «جيو» الباكستانية، نقلا عن مصادر قولها إن اجتماعا للحكومة برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء أنوار الحق كاكار، أقر إجراء لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران.

وفي أوكرانيا، أعلن رئيس الوزراء دينيس شميجال، أن حكومته قررت تخصيص حزمة أموال قياسية لبناء الخطوط الدفاعية بقيمة 17.5 مليار جريفنيا «نحو 466 مليون دولار»، مشيرا في اجتماع للحكومة، إلى ان الحزمة سيجري إنفاقها على بناء الهياكل الهندسية والتحصينات والمعدات ذات الصلة ونظام التحصين والسياج غير المتفجر، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، وافقت دول البلطيق «إستونيا-لاتفيا-ليتوانيا» على إنشاء منطقة دفاع مشتركة على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للإدارة العسكرية الإستونية.

وفي العراق، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي»، إحباط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات العسكرية والمدنيين وسط البلاد، مشيرة إلى العثور على عبوة ناسفة لتنظيم «داعش» الإرهابي لاستهداف القطعات العسكرية والمدنيين في تلال حمرين بمحافظة صلاح الدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».