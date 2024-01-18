ألمانيا تعلن حاجتها لمليوني وظيفة وتسهيل إجراءات الهجرة.. ما القصة؟

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن بلاده تحتاج نحو مليوني وظيفة الفترة المقبلة، وهو عدد أعلى من المعلن عنه كثيرا.

عدم إعلان الشركات عن الوظائف

وأوضح التلفزيون الألماني «دويتشه فيلله»، أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد الألماني يحتاج نحو مليوني وظيفة، فيما لا تعلن كل الشركات عن الوظائف المتاحة وتعين أشخاص دون إعلان فيما يظهر الإعلان الرسمي أن البلاد في حاجة لـ 700 ألف شخص فقط للعمل الفترة المقبلة.

تأثر الاقتصاد الألماني

وعلق الوزير بأن النقص الهائل في العمالة يؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، الاقتصاد الألماني الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي ظهرت في عام 2019 واستمر تأثيرها طوال 2020 بجانب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022 ومستمرة حتى الآن دون أفق تظهر لحلها.

الدعوة لتوظيف الأجانب

وأشار الوزير، إلى أن تعديل قانون الهجرة في البلاد الذي تم مؤخرا هو أحد طرق الاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة الفترة المقبلة، داعيا كل الشركات فتح باب توظيف الأجانب الفترة المقبلة.

تراجع إنتاج السيارات في البلاد

وسجل إنتاج السيارات في البلاد التي يعتمد الاقتصاد عليها بشكل كبير، انخفاض بنسبة 2% بجانب انخفاض الصادرات بنسبة 1.8%، في الوقت الذي قل إنفاق الأسر والحكومة الألمانية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20عام وكان هذا بسبب توقف الدعم الذي كانت تقدمه الدولة للمواطنين بسب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.