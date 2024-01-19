«غرفة السياحة»: شهر رمضان يجذب أعدادا كبيرة من السياح العرب

أكّد محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ هناك استفسارات كثيرة بدأت تصل لشركات السياحة المصرية من سياح عرب، وذلك لتنظيم رحلات لهم لمصر خلال شهر رمضان المقبل، لافتًا إلى أنّ أعداد السياح العرب القادمين لمصر خلال شهر الصوم هذا العام ستكون جيدة، وفقًا لحجم الطلب العربي الحالي على زيارة المقصد السياحي المصري، خلال يناير الجاري.

الأجواء الرمضانية بمصر

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن» أن مصر تتمتع بأجواء مختلفة عن أي دولة في العالم خلال شهر رمضان، من حيث الأماكن التراثية والشعبية والأجواء الرمضانية والسهر، ما يجعلها وجهة جاذبة للسياح العرب خلال هذا الشهر، لافتًا إلى ضرورة تنظيم فعاليات دائمة ومهرجانات بطابع رمضاني، لزيادة جذب العرب لزيارة مصر، خلال الشهر الكريم.

السياح السعوديين

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أن السياح السعوديين هم الأكثر رغبة في قضاء شهر رمضان بمصر، لافتًا إلى أن السعودية احتلت المركز الأول عربيًا، في إرسال السياح لمصر خلال عام 2023 بنحو 800 ألف سائح، موضحًا أن القطاع السياحي المصري يستهدف زيادة أعداد السياح السعوديين الوافدين لمصر، خلال عام 2024 بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30%.