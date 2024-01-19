مستشار وزير الصحة: تكرار الحمل والولادة يستنزف صحة المرأة

قال الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، إنه تم عقد اتفاقية مع وزارة الأوقاف، تتضمن أن يتوجه أطباء إلى أئمة المساجد الكبيرة من أجل توعية المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة، مشيرًا الى أن الحمل والولادة المتكررين يتسببا في السحب من رصيد صحة المرأة.

مشاكل السكان

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رسالة وطن»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، والمذاع على «الراديو 9090»، قائلًا: «الاجتماع كان في أكاديمية الأوقاف بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور مديري وزارتي الصحة والأوقاف، وخلال الاجتماع قدم وزير السكان شرح لكل مشاكل السكان، ودلوقتي أصبح هناك طبيب متواجد بعد الصلاة للحديث مع المواطنيين، وتم تطبيق ذلك منذ الجمعة قبل الماضية».

صحة الأم وصحة الطفل

وتابع: «بنقول للناس متخلفوش كتير للحفاظ على صحة الأم وصحة الطفل، لو الست حملت وعمرها أقل من 18 سنة بيكون فيه خطورة، وبتكون أكثر عرضة للإجهاض وللولادة القيصرية، والحمل فوق 35 سنة بتكون عرضة أكثر للإجهاض، والطفل بيكون فيه تشوهات ودا بيحصل في القرى والأرياف، المأذون مش بيوثق الزواج قبل 18 سنة والبنت تتطلق والطفل مش بيتسجل».

تمكين المرأة

وأكمل: «الحل الأساسي للقضية دي هو تمكين المرأة، وحتى تمكن المرأة لابد من تعليمها، ولما تتعلم هتشتغل، ولما تشتغل هتعرف تتجوز مين، وتتناقش مع زوجها حول فكرة الإنجاب، تمكين المرأة هو الحل، وحتى نمكن المرأة لابد أن نبدأ من التعليم، الأكثر فقرًا هم الأكثر إنجابًا، والمحافظات دي مشكلتها ليست زيادة معدلات السكان، وبالنظر إلى مؤشرات التنمية سنجد بها مشكلة».

وقال: «أنا طبيب، وكثير بتفاجىء بسيدة تأتي المستشفى لولادة طفلها الخامس، وأكتشف أن عمرها 20 سنة فقط، ولكن بالنظر إلى هيئتها تشعر وكأن عمرها 40 عامًا، وذلك لأن الحمل والولادة المتكررين بيسحبوا من رصيد صحة الجسم».