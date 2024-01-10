«الصحة» تحدد التحاليل المطلوبة من حديثي الولادة عند السفر.. أبرزها فيروس سي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التحاليل المطلوبة من حديثي الولادة والمسافرين لبعض الدول، والتي تشترط إجراءها قبل الدخول إليها، موضحة أنها تشمل تحليل فيروس سي، وفيروس بي، وفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقرير عممته على المديريات، أن المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة تصدر شهادات السفر بعد إجراء هذه التحاليل.

تحاليل خاصة للمسافرين للخارج

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل التي تجرى لحديثي الولادة والمسافرين تشمل تحليل الغدة الدرقية منذ عام 2000، وتحليل مرض التمثيل الغذائي منذ عام 2014، وقد ساعدت هذه التحاليل في خفض معدلات الإعاقة الذهنية للأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تعتبر ممتازة للأطفال المصريين، إذ تجرى في كل فروع المعامل المركزية على مستوى محافظات الجمهورية في مواعيد ثابتة، ويجرى تحليلها وإرسال النتائج في الوقت المناسب.

وأوضحت الوزارة أن مباردة رئيس الجمهورية أضافت مايقرب من 19 مرضا آخر، وهذا ينعكس على صحة الأطفال، موضحة أن الفترة المقبلة هناك دراسة للتوسع في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة الخاصة بتحاليل الأطفال لضمان جيل خالي من المرض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن المعامل المركزية التابعة لها تقوم بكل التحاليل للمواطنين وغير مقتصرة على المواطنين والأطفال المسافرين، مؤكدة أنها تجرى بصورة دقيقة وسريعة وتصدر النتائج في مواعيدها، مشيرة إلى توافر تحاليل الدم والتهاب الكبد والكوليسترون والسكر، ودلالات الأورام وتحاليل الوبائيات وهي بأسعار رمزية.