موعد كسوف الشمس 2024.. ظاهرة فلكية تحدث في هذا التوقيت

من المنتظر أن يكون موعد كسوف الشمس 2024 عندما يكون القمر بين الشمس والأرض، ليسقط ظل القمر على الأرض، حسبما قالته وكالة ناسا للفضاء عن تفسير ظاهرة الكسوف، حيث من المنتظر أن تشهد الكرة الأرضية هذا العام كسوفا كليا.

يكون موعد كسوف الشمس 2024 في 8 أبريل المقبل، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـجريا، إذ يمكن مراقبته بشكل كلي من المكسيك أو الولايات المتحدة، إذ يرسل الظل مسارا من الغرب إلى الشرق وذلك بداء من شمال المكسيك وصولا إلى الويات المتحدة، ويكون الانتهاء عند الطرف الشرقي لكندا وفقا لما ذكره موقع metro البريطاني.

كسوف الشمس 2024

ويمكن رؤية كسوف الشمس بشكل جزئي في دول غرب أوربا وأيضا أمريكا الشمالية، وكذلك شمال أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى المحيط الباسفيكي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، كما لا يمكن رؤيته في مصر.

تستغرق مدة الكسوف 5 ساعات و10 دقائق تقريبا، إذ عند حدوث ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس وحينها يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 28 ثانية.

كسوف الشمس يحدث عندما يمر القمر بشكل مباشر بين كوكبي الأرض والشمس، حيث يقوم بحجب النجوم ويلقي بجزء من الكوكب في الظلام، حيث يوجد 3 أنواع من كسوف الشمس الأول يكون كلي، وهو يحدث عندما يقترن القمر مباشرة بين الشمس والأرض، فيقوم بحجب نجمنا تمام وتصبح هالة الشمس في شكل مرئي حول ظل القمر.

أما الكسوف الحلقي يحدث عندم يمر القمر مرة أخرى مباشرة بين الشمس والأرض أي أنه لا يحجب الشمس تمام، ما يؤدي إلى خلق دائرة من الضوء حول القمر تسمي بـ«حلقة النار»، والنوع الثالث هو الكسوف الجزئي للشمس وهذا يحدث عندما لا يكون القمر في محاذاة كاملة مع الشمس ولكنه يحجب جزء منه ويكون على شكل هلال.