انقطاع المياه عن مناطق في القليوبية لمدة 5 ساعات السبت.. المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بطوخ عن ضعف المياه غدا السبت 20 يناير الجاري عن مركز ومدينة طوخ، من الساعة الـ 10 صباحاً حتى الساعة الـ 3 عصراً، نظرا لأعمال التكريك لماخذ محطة مياه العبادلة، مشيرة في بيان لها أنه على المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خاصة بالأدوار العليا، وأصحاب المخابز خلال تلك الفترة على أن يتم معاودة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بطوخ

أشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها، أن المناطق المتضررة من انقطاع المياه غدا، هي طوخ بمناطق المركز والمدينة بالكامل للوحدة المحلية بمركز ومدينة طوخ لمدة 5 ساعات كاملة لحين انتهاء أعمال التكريك لمآخذ محطة مياه العبادلة المغذية للمركز والمدينة

ناشدت الشركة المواطنين في بيان لها بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه في مدينة ومركز طوخ بمحافظة القليوبية وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال.

تدبير احتياجات المواطنين بمنطقة انقطاع المياه بطوخ

وطالبت شركة مياه القليوبية أصحاب المخابز والمصالح بمناطق الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة حيث أوضح بيان الشركة أنه يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في بالمدينة والمركز لحين الانتهاء من الأعمال وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125».

أضاف البيان أنه يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة ومركز طوخ بمحافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع