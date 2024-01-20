يتميز مولود برج السرطان بالعاطفة الشديدة التي تجعله يتأثر بأي كلمة تُوجه له، كما يتمتع بشخصية قيادية مميزة، ويتصف بالرومانسية والإخلاص لشريك حياته وحرصه الدائم على تكوين علاقات صداقة متعددة، كما يميل أحياناً للانعزال.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان السبت 20-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان ألا تتردد واتخذ القرار المناسب الذي يساعدك على النجاح في حياتك المهنية، وإياك وأن تتكاسل مرة أخرى وتتراجع للخلف من جديد.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي احرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك خلال هذه الفترة المقبلة، حتى تشعر بالسعادة، وإياك وأن تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما مرة أخرى.