مدرب يانج أفريكانز السابق: منتخبات كبيرة لم تضمن التأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا

قال لوك إيمايل، مدرب يانج أفريكانز وطلائع الجيش سابقا، إن منتخب الرأس الأخضر أول من تأهل إلى دور الـ16 من بطلولة كأس الأمم الأفريقية، وسوف تكون هناك منافسة قوية بين المنتخبات علي حصد اللقب.

منتخب المغرب يلعب كرة قدم بشكل مختلف

وتابع لوك إيمايل مدرب يانج أفريكانز وطلائع الجيش سابقا، خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أننا يمكننا أن نري العديد من المفاجآت في هذه النسخة، وتوجد منتخبات كبيرة مثل مصر وغانا والكاميرون ونيجيريا لم تضمن التأهل لدور الـ 16، وبالنسبة لمنتخب المغرب فيلعبون كرة قدم بشكل رائع ومختلف، أما بالنسبة لمصر وغانا والكاميرون ونيجيريا لم نراهم بالمستوي المعتاد علية.

وأوضح مدرب يانج أفريكانز وطلائع الجيش سابقا، أن محمد صلاح لاعب هام ونجم كبير في مصر وليفربول، ولكن هو حاليا لن يلعب المباراة القادمة بسبب الإصابة في مباراة غانا، ولكن يجيب على المنتخب المصري الفوز.

يجب على المنتخب أن يلعب بشكل تعاوني

وأشار إلى أننا رأينا مصطفي محمد في طلائع الجيش، وكان هدافا رائعا، ويوجد لاعبين جيدين مثل عمر مرموش لكنه يلعب بشكل فردي، لذا يجب على المنتخب أن يلعب بشكل تعاوني، ويجب أن يكون هناك دفاع أكثر فاعلية، وعلى حارس المرمي أن يكون أكثر شراسة.