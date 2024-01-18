قناة جديدة تنقل مباراة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ينتظر عشاق كرة القدم، مواجهة منتخب مصر نظيره الغاني في المباراة التي تشغل بال متابعي وعشاق كرة القدم بوجه عام، والمصريون بشكل خاص، إذ يجمع الفريقين تاريخ طويل من المواجهات، في لقاء حاسم اليوم لعشاق الساحرة المستديرة.

ويبحث الكثير عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا، وجاءت من ضمن تردد القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، قناة نبأ الليبية.

وتعد قناة النبأ الليبية من القنوات المهتمة بالمحتوى الرياضي، المحلي والإقليمي والدولي، والتي تجذب ملايين المشاهدات إليها.

ويرصد «الوطن» تردد قناة النبأ الليبية وخطوات ضبطها لمتابعة المباراة.

تردد قناة النبأ الليبية

ويأتي تردد قناة النبأ الليبية، على القمر الصناعي نايل سات، على النحو التالي:

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط قناة النبأ الليبية

في البداية اضغط على زر القائمة، من جهاز التحكم.

اذهب إلى قائمة الإعدادات.قم بالبحث عن قائمة القنوات.

اضغط على زر إضافة قناة.

أدخل تردد قناة نبأ الليبية والمعدلات الخاصة بها.

اضغط على زر حفظ، لتظهر لك القناة.

ويشارك منتخب مصر في نسخة كأس أمم أفريقيا 2023، ضمن منتخبات المجموعة الثانية من البطولة، التي تضم موزمبيق، الرأس الأخضر وغانا.