خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أحقية منتخب مصر في ركلة جزاء أمام غانا | عاجل

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل، بشأن التحام عمر مرموش لاعب منتخب مصر، مع مدافع منتخب غانا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في الوقت الحالي، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا والتي تقام في الوقت الحالي، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين.

خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن أحقية منتخب مصر في الحصول على ركلة جزاء

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «التحام عمر مرموش مع مدافع منتخب غانا خطأ على مرموش، لأنه هو من اتجه إلى دفاع الخصم، وبالتالي فإن القرار الخاص بحكم المباراة قرار سليم، ولا يوجد أي خطأ أو ركلة جزاء لصالح منتخب مصر في الشوط الأول».

وتابع: «ما حدث من جانب حكم اللقاء مع محمد صلاح أمر لايجوز، وفي حال رؤيته تجاوز نجم منتخب مصر، عليه أن يمنحه بطاقة صفراء».

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين منتخب مصر وغانا، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم أفريقيا.