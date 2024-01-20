نيفين مسعد لـ «الشاهد»: المصري معجون بخفة الظل رغم التحديات

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري معجون بخفة الظل والقدرة الفائقة على السخرية حتى من نفسه، وإطلاق النكات على كل شيء سواء كان خبر سياسي أو اجتماعي أو حتى اقتصادي.

روح المصريين لم تتأثر رغم الظروف المحيطة

وأضافت «مسعد»، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن روح المصرين للدعابة والبهجة لم تتأثر رغم الظروف المحيطة داخليًا و خارجيا.

وأشارت إلى أن «السوشيال ميديا» استطاعت فتح العديد من المساحات لعرض البهجة والمرح، والتعليق على المواقف السلبية بروح المرح ويرطب الأجواء، وشبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تفريغ طاقة السخرية للكثيرين.

سارقو الفرحة والنجاح

وأضافت أن الشخصيات سارقي الفرحة ليست ظاهرة، مضيفة أن هناك البعض يستكثر على البعض أن يبتهج أو ينجح، بل وينسبون نجاحات الآخرين لأنفسهم، وهذا ما يطلق عليهم سارقي الفرحة والنجاح.

وأشارت إلى أن الحياة عبارة عن مزيج من المشاعر المختلفة، الحزن، السعادة، النجاح، الانكسار، فالكل لابد أن يمر بهذه المشاعر، فلا نجد شخصا في سعادة دائمة أو حزنا دائما، فهذه هي سنة الحياة.